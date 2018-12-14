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Harekete geçmek için Türkiye'yi bekliyorlar

Türkiye’nin Fırat operasyonuna destek gelmeye devam ediyor. Suriye Ulusal Ordusu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı harekata 15 bin savaşçıyla destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

14 Aralık 2018 Cuma 06:32
Harekete geçmek için Türkiye'yi bekliyorlar

ÖSO'yu da içeren Suriye Ulusal Ordusu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekatına 15 bin savaşçıyla destek vermek için hazır olduklarını açıkladı.

15 bin savaşçı hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından, Suriye Ulusal Ordusu'ndan açıklama geldi. Türkiye'nin desteğiyle kurulan muhalif Suriye Ulusal Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyon için henüz kesinleşen bir tarih olmadığını, ancak 15 bin Suriyeli savaşçının operasyona katılmaya hazır durumda olduğunubelirtti.

Türkiye'den gelecek açıklamayı bekliyorlar

Reuters'a konuşan Hamud, operasyonun "Türk ve Suriye topraklarından simultane bir şekilde" başlatılacağını belirterek cepheleri Menbiç, Tel Abyad ve Resülayn olarak sıraladı. Hamud, Türkiye topraklarından operasyonun Suriye'dekinden birkaç gün önce başlayabileceğini de kaydetti.

Erdoğan harekatın sinyalini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda hazırlıkların tamamlandığını belirterek operasyonun birkaç gün içerisinde başlayacağını söylemişti. Erdoğan, operasyonda hedeflerinin "Amerikan askerleri değil, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensupları" olduğunun altını çizmişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 06:32
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