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Gündem Harekete geçildi! Vatandaşa korku pompalayan doktorlar konuşmadan bir kez daha düşünecek
Gündem

Harekete geçildi! Vatandaşa korku pompalayan doktorlar konuşmadan bir kez daha düşünecek

Koronavirüs sürecinde vatandaşa korku pompalayan Aile hekimleri bundan böyle konuşmadan önce birkaç kez daha düşünecek. Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte, basına üç kez üst üste izinsiz konuşan Aile hekimlerinin sözleşmeleri gözden geçirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 23:29:00 -
Harekete geçildi! Vatandaşa korku pompalayan doktorlar konuşmadan bir kez daha düşünecek

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikle Aile hekimlerinin çalışma koşulları yeniden düzenlendi. Buna göre; basına izinsiz konuşan aile hekimine ihtar puanı verilecek ve üç ihtardan sonra sözleşmesi gözden geçirilecek.

Cezai duruma düşen hekimin sözleşmesi kurulacak komisyonda incelenecek

Yayımlanan yönetmelikte Aile hekimlerine ihtar uygulanacak 40 fiil sıralandı. Beş defa ihtar alan veya ihtar puanı 150'ye ulaşan Aile hekimlerinin sözleşmelerinin yenilenip yenilenmeyeceğine ilgili il sağlık müdürlüğünün oluşturduğu komisyon karar verecek. Basına verilen her izinsiz demeç 50 ihtar puanı sayılacak. Yani üç defa verilen izinsiz demeç sonucunda ihtar puanı 150'ye ulaşacağından, ilgili hekimin sözleşmesi gözden geçirilecek.

Düzenleme Özlem Sezen'i neden tedirgin etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan yönetmelik, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Özlem Sezen'i tedirgin etti. Yönetmeliğin iptali için dava açacaklarını söyleyen Sezen, "Bu yönetmeliği aile hekimlerinin kabul etmesi mümkün değil. Yanlışları ifade etmek ceza sebebi sayılmış. Yönetmeliğin neresinden tutsak kabul edilebilecek bir taraf göremiyoruz."

 

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