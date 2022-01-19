  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Harekete geçildi! Necmettin Erbakan'a vefa
Gündem

Harekete geçildi! Necmettin Erbakan'a vefa

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 3 bin metrekarelik arsada Necmettin Erbakan müzesi için teşebbüste bulunduklarını açıkladı. Zorlu, "Ailesi, Erbakan'ın kişisel eşyalarıyla 2 aracını da müzeye bağışlayacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 16:31:00 -
Harekete geçildi! Necmettin Erbakan'a vefa

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Müzesi'nin inşası için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Zorlu, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, üniversitenin 2021 yılını değerlendirdi.

NEÜ'yü marka üniversite haline getirecek çalışmalar yaptıklarını, son 3 yılda büyük bir yol katettiklerini dile getiren Zorlu, "Hedefimiz Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite arasında girmek. İddiamız ve idealimiz var." dedi.

Erbakan Müzesi için arsa tahsis edildi

Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hatırasını yaşatmak için 2014'te müze yapılması girişiminde bulunduklarını ifade eden Zorlu, "Karatay Belediyesi bize şehrin tam merkezinde yer tahsis etti. Mevlana Müzesi ile Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi arasında, ana arter üzerinde ve tramvay yoluna paralel bir yer. Karatay Belediyesine teşekkür ediyoruz. 3 bin metrekarelik arsada müze inşası için teşebbüste bulunduk. Ailesi, Erbakan'ın kişisel eşyalarıyla 2 aracını da müzeye bağışlayacak. Gelecek nesiller, dijital arşivlerin de yer aldığı müzede Erbakan Hoca'yı tanıma fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay