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Harekete geçildi! 23,5 milyon kişiye gönderilecek

Antalya'da geçtiğimiz yıl tatil yapan 23.5 milyon turisti koronavirüs sonrası davet etmek için harekete geçildi. 7,5 milyon yerli ve 16 milyon yabancı turiste mektup gönderilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 10:09:00 -
Harekete geçildi! 23,5 milyon kişiye gönderilecek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda alınan karar kapsamında, geçen yıl kente tatile gelen turistlere yönelik çalışma yapıldı. 

23.5 milyon mektup

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bittikten sonra turistleri kente davet etmek için Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nce Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce 23.5 milyon mektup hazırlandı. 

Otel ve tur operatörlerine gönderildi

Özenle yazılan ve 2020’nin ‘Patara Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla antik kentin fotoğrafının da yer aldığı mektuplar, tatilcilere ulaştırılması için Antalya genelindeki tüm otel ve tur operatörlerine gönderildi.

Otel ve tur şirketi yetkilileri de dijital ortamda e-posta aracılığıyla mektupları göndermeye başladı.

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