Hareket halindeki araç alev aldı
Ünye'de hareket halindeki otomobil yandı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangının ardından araçta hasar oluştu.24 Nisan 2018 Salı 19:11
Ordu'nun Ünye ilçesinde Hasan Basri Kuru yönetimindeki 52 DV 506 plakalı, vosvos olarak tabir edilen klasik otomobil, rampadan çıkarken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettikleri yangını söndürdü.
Yangının ardından araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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