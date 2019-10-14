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Harekatta dikkat çeken sevkiyat! Bölgeye gönderildi

Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Fırat Nehri'nin doğusunda düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri üzerinde kurulması planlanan seyyar köprü için sevkiyat yapıldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 01:17
Harekatta dikkat çeken sevkiyat! Bölgeye gönderildi

Terör örgütü PKK/YPG'yi Fırat'ın doğusundan temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken Fırat'ın üzerine de tank ve zırhlı personel taşıyıcıların geçmesinin sağlanabilmesi için seyyar köprü kurulması planlanıyor. Bu kapsamda bölgeye çok sayıda köprü gönderildi.

Zırhlı araçlar için kullanılacak

Batı illerindeki istihkam alaylarından getirilen, 4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılan 4 ZTT (askeri hasır aracı) ve 2 ZPT Gaziantep'in Karkamış ilçesine ulaştı. Burada bulunan Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçen askeri konvoy, Suriye'deki üs bölgesine doğru hareket etti.

Harekatta son durum

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu."

Resulayn ele geçirildi

Öte yandan Türkiye'nin güneyinde yer alan ve YPG/PKK'nın kontrolü altında olan Resulayn kenti Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrol altına alınmıştı. Resulayn, 120 kilometrelik hat üzerindeki en kritik noktalardan birisi.

Resulayn bölgesindeki kritik noktalar havadan ve karadan günlerce vuruldu. Mühimmat depolarına günlerdir yapılan bombalamanın ardından, TSK'nın kontrolündeki SMO, öncü birlik olarak kente giriş yapmış ve kenti kontrol altına almıştı.

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 01:17
  1. Ordu
  2. Gaziantep
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Milli Savunma Bakanlığı
  5. PKK
  6. YPG

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