Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu!
TSK'nın Suriye'deki terör gruplarına yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkındaki gelişmeleri aktaran Fox Ana Haber Bülteni'ndeki harita hatası, kamuoyunun gözünden kaçmadı.10 Ekim 2019 Perşembe 11:05
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik harekatlarından biri olan ve ABD ile gerilimi zirveye çıkaran Barış Pınarı Harekatı, Suriye'deki teröristlerin temizlenmesi ve Güvenli Bölge oluşturulması için şanlı Türk ordusu tarafından dün resmen başlatıldı. Dostu ve düşmanı açıkça belli eden bu harekat sonrası, ajanslar ve haber kanallarının gündemi TSK oldu.
Fox şehirleri karıştırdı
Harekatı seyircisine duyuran haber bültenlerinden biri olan Fox Ana Haber Bülteni, Fatih Portakal'ın sunumuyla ekranlara geldi. Haberde, Portakal'ın arkasındaki ekrana harekat alanını gösteren bir harita yansıtıldı.
Harita üzerinde Diyarbakır ile Malatya'nın yerleri yanlış yazıldı.
Fox'un hatasını ti'ye alan sosyal medya kullanıcıları, "İyi, Türkiye'nin adını doğru yazmışlar" yorumları yaptı.
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