0553 313 94 23

Harekat öncesi teröristler titremeye başladı! Her gün 20 kişiyi...

TSK'nın sınırdaki terör gruplarını temizlemek için başlatacağı harekat öncesi iyice panikleyen PKK'lı teröristler, günde ortalama 20 genci zorla silah altına alıyor.

09 Ekim 2019 Çarşamba 13:01
Harekat öncesi teröristler titremeye başladı! Her gün 20 kişiyi...

Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde üç günlük “seferberlik” ilan eden terör örgütü YPG/PKK, günde ortalama 20 genci zorla silah altına alıyor. İşgalindeki bölgelerde üç gün boyunca “seferberlik” ilan ettiğini duyuran YPG/PKK, zorla silah altına alma uygulamasına da hız verdi. Uygulamaya iki hafta önce başlayan örgüt, Tel Abyad’ın yanı sıra Rakka, Ras’ül Ayn ve Münbiç ilçeleriyle çevrelerinde ilk gün 130 genci zorla silah altına aldı. Örgüt, şimdilerde ise günde ortalama 20 kişiyi alıkoyuyor.

"PKK bizi Türkiye ile savaştırmak istiyor"

Alıkoyma işlemi, daha önce yalnızca kontrol noktalarında yapılırken, YPG/PKK’lı teröristler halihazırda evleri basıyor. Münbiç kırsalında, isminin açıklanmasını istemeyen bir genç, AA muhabirine, “Kuba köyünde evime gelmişler. Teslim olmamam halinde babamı almakla tehdit etmişler.” dedi. Türkiye’nin topraklarını teröristlerden kurtarmasını istediklerini ifade eden genç, “Ancak bizi Türkiye ile savaştırmak istiyorlar.” ifadesini kullandı.

YPG/PKK, alıkoyduğu gençleri, Rakka’nın kuzeyinde oluşturduğu eğitim kamplarına götürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 13:01
  1. PKK
  2. zorla silah altın alma
  3. TSK
  4. harekat

YORUM YAZ

  • Kamil HOŞOĞLUKamil HOŞOĞLU28 dk önce
    pkk tarafından Zorla savaştırılmak isteniyorsanız savaş meydanında yapacağınız tek şey geriye dönüp arkanızda emir verenlere atmaktır. Böyle daha şanslı olursunuz. Türklerle savaşırsanız mutlaka öleceksiniz. sizi savaştıranlara ateş ederek türk ordusuna teslim olursanız yaşama şansınız vardır ey tavuklar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Darıca'da bir evden 7 kamyon çöp çıktı
  1. Darıca'da bir evden 7 kamyon çöp çıktı
  2. Kahramanmaraş merkezli 5 ilde silah..
  3. Quaresma’dan büyük sitem!
  4. Unkapanı Köprüsü tehlike saçıyor! Her..
  5. Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen..
  6. Operasyon öncesi son hazırlıklar! 5..
  7. Marmara Denizi'nde trol avcılığı..
  8. Rus medyası görüntüleri yayınladı!..
  9. Yolda uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi..
  10. Yunanistan'da harekat paniği: PKK'dan..
  11. Samsun'da narkotik uygulaması: 11..
  12. TSK'nın harekat yapacağı bölgede..
  13. Yola düşen kaya parçası canından..
  14. Harekat öncesi teröristler titremeye..
  15. Aziziye Tabyası'na nasıl gidilir?
  16. Samsun'da "tefecilik" operasyonu! 7..
  17. İhale ilanları belediye valilik..
  18. Aziziye Tabyası nerede? Aziziye..
  19. Fikret Orman'dan flaş adaylık..
  20. Çanakkale açıklarında 47 kaçak göçmen..
  21. "Trump, Erdoğan’ın karşısında çok..
  22. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun..
  23. Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak..
  24. Terörist destekçisi Suud şoka girdi
  25. Adıyaman'da korkutan ev yangını!
  26. Akit TV’de Suriye tartışması! Farz..
  27. İstanbul semalarında göç alarmı!
  28. Samsun’da engelli sağlık raporu veren..
  29. Çöp kovalarını kırarak göle atan 4..
  30. EYT için nabız mı yoklandı ? Son..
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

Günün Karikatürü

9 Ekim 2019
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"