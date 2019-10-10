Harekat başlayınca HDP'de yüzler düştü!
Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik harekat başlatması, örgütün siyasi kanadı olan HDP'de moralleri bozdu. Meclis'te açıklama yapan HDP'li vekillerin üzüntüsü yüzlerinden okundu.10 Ekim 2019 Perşembe 10:40
Suriye'de terör örgütü YPG'nin kurduğu egemenliğin sonuna gelindi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, örgütün üzerine adeta balyoz gibi inmeye başladı.
HDP'de moraller bozuldu
Havadan yapılan bombardımanlarla teröristlere büyük darbeler vuruldu.
YPG'li teröristlerin bir bir etkisiz hale getiriliyor olması, örgütün siyasi kanadı HDP'de moralleri bozdu.
Meclis'te açıklama yapan HDP'li milletvekillerinin üzüntüsü yüzlerinden okundu.
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