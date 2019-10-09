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Harekat başladı! ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:41
Harekat başladı! ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:41
  1. Barış Pınarı Harekatı

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