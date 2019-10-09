Harekat başladı! ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ayrıntılar geliyor...

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