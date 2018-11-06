Hardal tohumu uykusuzluğu gideriyor

KAS AĞRILARINI DİNDİRİYOR

Hardal tohumu içeriğinde barındırdığı magnezyum ve potasyum mineralleri sayesinde var olan kas ağrılarınızın iyileşmesine ve kaslarınızın rahatlamasına yardımcı olur. Eğer kas ağrınız varsa ve hardal tohumunu denemek istiyorsanız, hardal tohumunu lapa hale getirerek ağrıyan yerlerinize sürmeniz yeterli olacaktır.

KAN BASINCINI DÜŞÜRÜYOR

Hardal tohumu tek bir türde değil, farklı türlerde bulunmaktadır. Hardal tohumu kan basıncını düşürerek, kan basıncının dengelenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda hardal tohumu faydalarının arasında ani felçler ve kalp krizi riskini önlemesi de yer almaktadır.

VÜCUDU ARINDIRIYOR

Hardal tohumunun bir diğer faydası vücudu toksinlerden arındırmasıdır. Vücudunuzu toksinlerden arındırarak sağlıklı olmanıza yardımcı olur.

KADINLARDA UYKUSUZLUĞA İYİ GELİYOR

Hardal tohumu menopoz dönemine giren kadınların çektikleri uykusuzluk problemlerine iyi geliyor. Aşırı tüketmemek kaydıyla hardal tohumu, uyku düzenini bu dönemde yoluna koymak için kullanabilirsiniz.