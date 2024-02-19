Hardal tohumu: Küçük ölçekli ama madalya hak ediyor! O bir kahraman! Hangi vakitte kullanılmalı?

Siyah gibi birçok rengi de bulunmaktadır. Hardal tohumu insan vücuduna birçok faydası bulunmaktadır. Fakat böbrek yetmezliği ve tiroiti olanların kullanmaması gerekir. Huzursuz bacak sendromuna, el ve ayak üşümelerine, nöropatik ağrılara, damar sertliğine, raynaud sendromuna, karpal tünel sendromuna, sindirim sistemine, kireçlenmeye ve daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Hardal Tohumunun Faydaları Nelerdir?

*Özellikle huzursuz bacak sendromuna karşı çok etkili bir tohumdur. Düzenli olarak tüketildiğinde huzursuz bacak sendromundan kurtulmuş olunmaktadır. Bu tohumu kullanıp da huzursuz bacak sendromu devam eden yoktur.

*Ayrıca yaz kış her daim elleri ve ayakları üşüyenler için el ve ayak üşümesine karşı da çok faydalıdır.

*Şeker hastalığına bağlı olarak oluşan dolaşım bozukluğuna faydası da bulunmaktadır. Şeker hastalarına zarar veren bir tohum değildir. Gönül rahatlığı ile kullanılmaktadır.

*Nöropatik (sinirlerde oluşan) ağrılara karşı da etkili bir tohumdur.

*Raynaud sendromuna yani soğuk havalarda maruz kalan el ve ayaklarda oluşan soğukluklara karşı da çok faydalıdır. Bu sendromun en etkili ilacıdır.

*Hatta hardal tohumu damar sertliğini de önlemektedir. Damar sertliğini de önleyici bir yöntemdir.

*Atar damarlarda oluşan kireçlenmenin önlenmesinde ve tedavisinde de kullanılmaktadır.

*Tam bir kalp dostudur. Kalp krizini önlemektedir. Ayrıca kalp sağlığını da korur ve kalp yetmezliğini de önlemektedir.

*Sindirim sistemini kuvvetlendirir ve sindirim kolaylığı da sağlamaktadır.

*Karpal tünel sendromuna yani özellikle el bileklerde görülen güçsüzlüğe, uyuşukluğa karşı etkili bir yöntemdir. Düzenli kullanımda bu sendromdan tamamen kurtulmak mümkündür.

Hardal Tohumunun Kullanımı Nasıldır? Hangi vakitte kullanılmalı?

Hardal tohumunu çay olarak Günde 1 bardak tüketebilirsiniz. 15 gün kullanın 1 hafta ara verin sonra 15 gün daha devam edin.

1 ay boyunca günde 1 defa olacak şekilde aç karnına 1 çay kaşığı kadar hardal tohumunu özellikle çiğnemeden bir miktar su ile yutun.