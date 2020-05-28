Harçlıklarını biriktirdiler ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödediler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ’Askıda Fatura’ uygulamasına Çorlu’dan da destek geldi. Çorlulu öğrenciler biriktirdikleri harçlıklar ile ihtiyaç sahibi ailelerin faturalarının ödenmesine katkıda bulundu.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan küresel salgınla mücadele ederken bir yandan da ekonomik anlamda zor günler yaşayan vatandaşlara yardımcı olabilmek amacıyla ülkede başlatılan kampanyaya Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin Askıda Fatura uygulamasına Çorlu’dan da destek geldi.

Harçlıklarını biriktirdiler

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencilerinden 4. sınıf öğrencisi Arif Yiğit Okan ve 2. sınıf öğrencisi Eren Yağız Okan biriktirdikleri harçlıkları ile Askıda Fatura kampanyasına destek oldular. Okan kardeşler belediyeye gelerek zarflara yerleştirdikleri harçlıklarını Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a teslim etti.

Arif Yiğit Okan ve Eren Yağız Okan böyle güzel bir projeye destek olabildikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak istediklerini söylediler.

Öğrencilerin harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardım ettikleri için çok mutlu olduğunu söyleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Yardımsever ve iyi kalpli çocuklarımızla gurur duyuyorum. Küçük yaştan itibaren sorumluluk duygusuyla hareket etmeleri ve biz yetişkinlere örnek olmaları karşısında çok duygulandık. Ancak ve ancak 7’den 70’e birbirimize destek olarak bu zor süreci atlatabiliriz. Çocuklarımızın bu güzel davranışının ülkemize hatta tüm dünyaya örnek olacağı düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.