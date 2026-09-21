Haraç isteyip aracı ateşe verdiler! Polis affetmedi

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacımaşlı Mahallesi’nde 18 Ağustos 2026’da yaşanan araç kundaklama olayına ilişkin yürüttükleri çalışmada B.Y. ve M.Ş.’yi gözaltına aldı. Polis, aracı ateşe veren iki kişinin olay yerine yürüyerek geldiğini belirledi.

SUÇ ÖRGÜTÜ ADINI KULLANARAK PARA İSTEDİLER

Emniyetin incelemelerine göre iş yeri sahibi, kendilerini bir suç örgütünün mensubu olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandı. Para talebinde bulunan bu kişilerin iş yeri sahibini tehdit ettiği, aynı gün iş yerinin önündeki aracın ateşe verilerek zarar gördüğü tespit edildi.

Kamera kayıtları ve sahada elde edilen bilgiler üzerinden kimlikleri belirlenen iki şüphelinin, “tehdit” ve “mala zarar verme” suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.