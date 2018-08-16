Haraç çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1997'de 5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 3 yıl önce tutuklanan Orhan K'nin yönettiği iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenledi.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, restoran, gece kulübü ve bazı iş yeri sahiplerinden tehdit ve darpla haraç aldıkları, çek senet tahsilatı yaptıkları, uyuşturucu, yaralama, yağma gibi olaylara karıştıkları tespit edilen 1’i kadın 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda çek senet ve silah ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.