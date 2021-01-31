Har-ı Bülbül ne anlama gelir? Har-ı Bülbül çiçeği efsanesi nedir?

Har-ı Bülbül hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Ermeni işgalinden kurtarılan Şuşa'da yaptıracağı okulun motiflerinde Har-ı Bülbül kullanılacağı belirtildi. Peki, Har-ı Bülbül nedir, ne anlama gelir? Har-ı Bülbül çiçeği efsanesi nedir?

Har-ı Bülbül ifadesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Şuşa kentine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yaptırılacak okul projesi için çalışmalar sona erdi. Okulun mimarisinde Har-ı Bülbül motifleri kullanılacak. Peki, Har-ı Bülbül nedir, ne anlama gelir? Har-ı Bülbül çiçeği efsanesi nedir?

Har-ı Bülbül nedir, ne anlama gelir?

Dünyanın bazı bitkileri endemiktir. Sadece belirli bir yerde, doğal faktörlerin en uygun şekilde eşleşmesi ile büyümektedirler. Güney Kafkasya, yeryüzünde başka hiçbir yerde yer almayan çok sayıda bitki türünü barındıran bir ekosisteme sahiptir. Har-ı Bülbül çiçeği de bunlardan birisi olarak bilinmektedir.

Bu türlerden bazıları çok sınırlı bir alanda bulunur. Hari bulbul çiçeği (Xarı Bülbül) bunlardan birisi olmaktadır. Bu çiçek yalnızca Güney Kafkasya'nın Şuşa bölgesinde yetişmektedir. Çiçeğin şekli bir bülbülü andırmaktadır. Dolayısıyla adı Azerice de "Har" "diken" ve "bulbul" "bülbül" anlamına gelmektedir. Çiçeğe yakından bakarsanız, üç farklı yöne yayılan üç yaprağın fark edeceksiniz. İkisi kanat, üçüncüsü ise gagalı kuş başı şeklinde olmaktadır.

Hari bulbul çok kırılgan bir çiçek olarak bilinir. Hızla kaybolur ve kokusunu asla paylaşmayabilir. Bu çiçek mütevazı bir yüksekliğe ve muhteşem bir duruşa sahiptir. Pek çok efsaneye ve halk masalında yer almıştır.

Har-ı Bülbül çiçeği efsanesi nedir?

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’da Har-ı Bülbül bir çiçektir. Har-ı Bülbül çiçeğinin birden çok efsanesi bulunur.

Efsaneye göre, Har-ı Bülbül dalına konan bülbülü sever, okşar. Çiçeğin alt dallarına konan arı bülbülü ise bunu kıskanır, sokar ve öldürür. Harı bülbül birçok edebi eserde yer almıştır. Özellikle eserler Ermeni işgalinin beraberinde getirmiş olduğu acıların harı bülbüle de yansıdığı şeklinde konu alınmıştır. Azerbaycan sevdalısı sanatçımız Ahmet Şafak'ın Karabağ şarkısında da bu çiçekte söz edilmektedir.