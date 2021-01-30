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Sağlık Hapşırma nöbeti geçirmişti! Sağlığına kavuştu
Sağlık

Hapşırma nöbeti geçirmişti! Sağlığına kavuştu

Batman'da yaşayan 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, yakalandığı hapşırma nöbetinden Ankara Şehir Hastanesinde yapılan tedaviyle kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 16:40:00 -
Hapşırma nöbeti geçirmişti! Sağlığına kavuştu

Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Çaprak'ın 7 Ocak'ta yakalandığı hapşırık nöbetinden kurtulmak amacıyla Batman'da başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerden netice alınamayınca baba Mehmet Çaprak Sağlık Bakanlığına müracaat etti.

Bakanlığın yönlendirmesiyle Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Çaprak'ın buradaki tedavisinin ardından hapşırıkları kesildi.

Yağmur Çaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli hapşırması nedeniyle yeme ve içmeden kesildiğini anlattı.

Kabus dolu günlerin ardından Ankara Şehir Hastanesinde tedavi edildiğini belirten Çaprak, "Çok şükür sağlığıma kavuştum. Emeği geçen tüm doktorlara teşekkür ederim. Bu hastalığın hiç geçmeyeceği düşünceleri hep aklımdan geçiyordu. Ama Allah'a şükür şu an sağlığıma kavuştum, iyim." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Çaprak da kızına Ankara Şehir Hastanesinde tetkik yapıldığını aktararak, "Tetkiklerde herhangi bir netice alamamıştık. Daha sonra kızımı narkozla uyuttular. Uyandıktan sonra kızımın hapşırığının kesildiğini gördük. Araştırmalar hala devam ediyor. Çok şükür kızım sağlığına kavuştu. Kızım sürekli hapşırıyordu. Çok zor günler geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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