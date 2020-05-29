Hapiste evlat hasreti çekiyorlar!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Mahkemelerin babalarla çocukların görüşmesi için belirli saatlerde görüntülü konuşma hakkı tanımasına rağmen gözlerini intikam hırsı bürümüş bazı kadınların numaralarını değiştirerek evlatları babalardan ve adaletten kaçırdığını söyleyen Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, “Vicdanı olmayana adalet ne yapabilir deniliyor. Velayetin adalet göstermeyen taraftan çocuğun alınıp mağdur olana verilmesi uygulansa ortada ne velayet sorunu kalır, ne de yüreği evlat hasreti ile yanan mağdurlar kalır” dedi. Babası ile birlikte oyun oynama hayali kuran çocuğun döktüğü gözyaşının hesabını kimsenin veremeyeceğini söyleyen Ergincan, “Eski eşinden boşanmış kendisine yeni hayat kurmuş çocukları olmuş babayı nafakasını ödeyemediği için bu bayramda eşinden çocuklarından kopardılar ve bunun adını da adalet koydular. Hırsızların, ayyaşların, esrarcıların, iftiracıların ve gözleri para hırsı bürümüş evlilik avcıları dışarıda kol gezerken, işsizlikten dolayı nafakasını ödeyemeyen gariban hapiste çocuğunun kokusundan ayrı bayram geçirdi. Babası hapiste olan çocuğun yüreği boşluktadır. Gözleri camda babasına sarılacağı bir günün hasreti ile yanan çocukları bu bayramda da üzdünüz” ifadelerini kullandı.