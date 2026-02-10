  • İSTANBUL
Dünya
Dünya

Hapishanede yüzlerce kişi öldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hapishanede yüzlerce kişi öldü!

Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından yönetilen bir hapishanede son iki ay içinde 300'den fazla mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi. Kolera salgınının patlak verdiği El Faşir'in güneyindeki Şala hapishanesinde en az 9000 sivilin bulunduğu belirtiliyor.

Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından yönetilen bir hapishanede son iki ay içinde 300'den fazla mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi. Kolera salgınının patlak verdiği El Faşir'in güneyindeki Şala hapishanesinde en az 9000 sivilin bulunduğu belirtiliyor.

Yerel kaynaklarca aktarılan bilgilere göre El Faşir'in güneybatısındaki Şala cezaevindeki tutuklular, temel sağlık koşullarının kötüleşmesi ve tıbbi tedavi sağlanmaması nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayından bu yana HDK kontrolündeki cezaevinde 9000 kadar sivilin insani olmayan koşullarda tutulduğu ifade ediliyor.

 

Şala cezaevinin aynı zamanda haftada on kişinin ölümüne neden olan büyük bir kolera salgınının da merkezi olduğu belirtiliyor.

Sudan'da gönüllüler tarafından yönetilen bir grup olan Halk Direnişi, kötü tıbbi koşulların, bombardıman sonucu yaralanan siviller de dahil olmak üzere ciddi enfeksiyon salgınlarına yol açtığını söyledi.

Ölen mahkumların cesetlerinin genellikle hücrelerinde kalan tutuklularla birlikte bırakıldığı ifade ediliyor.

Söz konusu ihlaller, HDK mensupları tarafından işlendiği bildirilen geniş ölçekli bir ağır insan hakları ihlallerinin parçası.

 

El Faşir kenti, 550 günden fazla süren bir kuşatmanın ardından Ekim ayında HDK tarafından ele geçirilmişti. Sınır Tanımayan Doktorlar ay başında şehrin “büyük ölçüde tahrip edildiğini” ve “çok az sivilin kaldığını” bildirdi.

HDK kenti ele geçirmeden önce El Faşir'de yaklaşık 260.000 kişi yaşıyordu. Ancak BM Dünya Gıda Programı'na göre Aralık ayı itibariyle kentte “70.000 ila 100.000 arasında insan potansiyel olarak kapana kısılmış durumda”.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye

