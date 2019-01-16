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Hapis yattığı cezaevinin telefonundan dolandırıcılık yaptı

Sinop'ta dolandırıcılık suçundan hükümlü M.V., cezaevinin ankesörlü telefonuyla aradığı Tokat’ın Erbaa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan D.K.'ya kendini doktor olarak tanıtıp, keçi isteyerek dolandırdı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:52
Hapis yattığı cezaevinin telefonundan dolandırıcılık yaptı

Sinop'ta dolandırıcılık suçundan hükümlü M.V. (47), cezaevinin ankesörlü telefonuyla aradığı Tokat’ın Erbaa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan D.K.'ya (50) kendini doktor olarak tanıtıp, keçi isteyerek dolandırdı.

Olay, geçen pazar günü Erbaa’ya bağlı Karayaka beldesinde yaşandı. M.V., dolandırıcılık suçundan hükümlü olduğu Sinop Durağan Açık Cezaevi'nin ankesörlü telefonuyla Tokat'ın Erbaa ilçesi Karayaka beldesinde hayvancılıkla uğraşan D.K'yı (50) aradı.

Keçileri teslim etti

Kendisini Erbaa'da görev yapan bir doktor olarak tanıtan hükümlü, parasını sonra vermek şartıyla 4 keçi istedi. Ertesi gün tekrar arayan M.V. 5 keçi daha istedi. D.K. toplam 9 keçiyi şüphelinin yönlendirdiği kişilere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.K. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken dün D.K.'yı tekrar arayan M.V., 6 keçi daha istedi. Jandarma ile temasa geçen D.K. yönlendirilen kişilere keçileri teslim etti.

Jandarmanın takibiyle Evyaba Mahallesi'nde keçileri ahıra indirdiği esnada G.E.(33), yakalandı. Onun ifadeleri doğrultusunda Ö.İ (31), H.G.(29) de gözaltına alındı. D.K.'nın daha önce verdiği keçilerden 5’i Niksar ilçe merkezinde, 4'ü ise Erbaa’ya bağlı Akça köyünde bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Cezaevinden ankesörlü telefonla arayarak keçileri isteyen M.V.'nin işlemlerinin ise hükümlü bulunduğu Sinop'ta yapıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:52
  1. Tokat
  2. Sinop
  3. dolandırıcılık
  4. keçi

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