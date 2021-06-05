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Medya Hapis cezası istemiyle dava açılmıştı! Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola'dan yeni paylaşım
Medya

Hapis cezası istemiyle dava açılmıştı! Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola'dan yeni paylaşım

Batman'da bir genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa Orhan'a hakaretten hapis cezası istemiyle dava açılan Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncusu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 13:46:00 -
Hapis cezası istemiyle dava açılmıştı! Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola'dan yeni paylaşım

Oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batman'da cinsel saldırıya uğradıktan sonra intihar eden İpek Er'e tecavüz davasında yargılanan Musa Orhan'ın tutuklanmamasına tepki göstermişti. Musa Orhan'ın avukatı da Mola'ya hapis istemiyle dava açmıştı Bir anda gündeme oturan Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yeni bir teşekkür paylaşımı yaptı.

Bazı isimlerden destek alan Ezgi Mola, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ni ziyaret etti. Ezgi Mola, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ziyaretten bir fotoğraf paylaşan Mola, "Kadına şiddet bir insan hakları ihlalidir. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'ne ve destekleyen herkese teşekkür ederim" notunu yazdı.

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