Hapis cezası istemiyle dava açılmıştı! Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola sessizliğini bozdu

Hakkında dava açılan Ezgi Mola, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim , sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak" dedi.

Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola, kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Kendisine yönelik destek mesajları için teşekkür eden Mola, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim , sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak" dedi.



​Mola, Orhan için verilen tutuksuz yargılama kararı sonrası "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya. Ne diyeyim. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun" demişti.