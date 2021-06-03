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Medya Hapis cezası istemiyle dava açılmıştı! Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola sessizliğini bozdu
Medya

Hapis cezası istemiyle dava açılmıştı! Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola sessizliğini bozdu

Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncusu Ezgi Mola'ya; Batman'da bir genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa Orhan'a hakaretten hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Gelişme sonrası sosyal medyada gündem olan Ezgi Mola, sessizliğini bozdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 13:01:00 -
Hapis cezası istemiyle dava açılmıştı! Masumlar Apartmanı oyuncusu Ezgi Mola sessizliğini bozdu

Hakkında dava açılan Ezgi Mola, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim , sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak" dedi.

Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola, kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Kendisine yönelik destek mesajları için teşekkür eden Mola, "Yalnız olmadığımı böylesine hissetmek çok güzel canlar. Hepinize çok teşekkür ederim , sizleri çok seviyorum ve biliyorum ki bizleri sevgi kurtaracak" dedi.


​Mola, Orhan için verilen tutuksuz yargılama kararı sonrası "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya. Ne diyeyim. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun" demişti.

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