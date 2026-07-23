Hanzala'nın çizeri Naci el Ali şehadetinin yıldönümünde rahmetle anılıyor

İsrail işgali altındaki Filistin'in dramını yansıtan sembol çizgi karakter Hanzala'nın karikatüristi Naci el-Ali'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin üzerinden 39 yıl geçti.

Arap dünyasının önemli çizerlerinden Ali, eserlerinde İsrail işgalini ve Arap rejimlerini eleştiren karikatürlere imza attı.

Özellikle Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle kısa zamanda dikkatleri üzerine çeken, çizimleriyle büyük beğeni toplayan Ali'nin imzasını taşıyan "Hanzala" karakteri, Filistin'in özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri oldu.

Nekbe'de ailesiyle birlikte ülkesinden sürüldü

Filistin'deki Eş-Şecera köyünde 1936'da çiftçi bir ailede dünyaya gelen Ali, İsrail'in kurulduğu 1948 yılında Filistinlilerce "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak adlandırılan süreçte evlerinden sürülen yaklaşık 1 milyon Filistinliden biri.

Henüz 12 yaşlarında Filistin'den zorla çıkarılan Ali, ailesiyle Lübnan'ın güneyinde zorlu yaşam şartları ve yokluğun hüküm sürdüğü Ayn el-Hulve mülteci kampında kaldı.

Bu deneyim, tıpkı binlerce Filistinlinin olduğu gibi onun yakasını da hiç bırakmadı.

Süreç içinde siyasetle ilgilenmeye başlayan Ali, eleştirilerini eserlerinde ortaya koymaktan çekinmedi ve bu nedenle defalarca tutuklandı.

"Babam, Hanzala'nın yalnızca Filistin'e geri döndüğü zaman büyüyeceğini söylerdi"

Naci el-Ali'nin oğlu Halid, AA muhabirine daha önce verdiği bir röportajında, babası için Hanzala karakterinin önemine dair şunları söylemişti:

"Hanzala hiç büyümeyen bir çocuk. Çocuk yaşta Filistin'den ayrıldı. Zaman onun için Filistin'den sınır dışı edildiğinde durdu. Babam Hanzala'nın yalnızca Filistin'e, evine geri döndüğü zaman büyüyeceğini söylerdi. Hanzala fakir bir çocuk. Pek iyi görünümlü değil, ayakları çıplak, kıyafetinde yamalar var, saçları dağınık. Yani sahip olmayı hayal ettiğiniz çocuk değil. Hanzala bir yönüyle babamın vicdanını temsil ediyor. Hiç yalan söylemeyen, sonuçları ne olursa olsun düşündüğünü söyleyen, doğru tarafta olmaya çalışan bir çocuk. Yani Hanzala babam Naci el-Ali için bir pusula gibiydi, onu her zaman Filistin'e yönlendiren bir pusula. Pusulalar normalde kuzeyi gösterir, Hanzala'nın pusulası ise daima Filistin'e dönüktür."

Suikastın failleri hala bulunamadı

Londra'da yaşamını sürdüren Naci el-Ali, 22 Temmuz 1987'de çalıştığı gazetenin ofisine giderken suikasta uğradı.

Ağır yaralanarak bitkisel hayata giren usta çizer, 29 Ağustos 1987'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, saldırının failleri ise hala bulunamadı.