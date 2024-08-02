Haniye'yi koruyamayan İran yeni hava savunma sistemini sığınaktan çıkardı! Yine boşa gözdağı

İran'ın yeni geliştirdiği kısa menzilli bir hava savunma sistemi Tahran'da hafif kamyona monte edilmiş halde görüldü.

Sistemde hızla dönen bir elektro-optik (EO) sensör ve her biri dört füze lançer içeren iki pod bulunuyor.

Sistemin insansız hava araçlarını (İHA), seyir füzelerini, helikopterleri ve alçak irtifadaki hava hedeflerini yakalamak ve imha etmek üzere tasarlandığı bildiriliyor.

Bazı kaynaklara göre bu yeni sistem, 700 metre ila 15 kilometre menzile sahip olan ve 20 metre ila 6 kilometre arasındaki irtifalarda hedefleri vurabilen AD-08 Majid kısa menzilli mobil hava savunma (SHORAD) füze sisteminin gelişmiş bir versiyonu olabilir.



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Sistem, Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından düzenlenen cenaze töreni kapsamında konuşlandırıldı.

Kaynak: GDH DEFENCE

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