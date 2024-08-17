  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Haniye nasıl şehit edildi? Oğlu "söylentiler asılsız" diyerek açıkladı
Gündem

Haniye nasıl şehit edildi? Oğlu "söylentiler asılsız" diyerek açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-17 08:56:00 -
Haniye nasıl şehit edildi? Oğlu "söylentiler asılsız" diyerek açıkladı

Tahran'da suikasta kurban giden şehit İsmail Haniye'nin oğlu, babasının öldürülmesine ilişkin detayları açıkladı.

Al Arabiya’da yayımlanan habere göre, suikasta dair açıklamalarda bulunan oğul Haniye, babasının ölümüne neden olan güdümlü füzenin telefon sinyaliyle yönlendirildiğini söyledi.

Haniye, babasının ölümüne herhangi bir bomba düzeneğinin neden olmadığını düşündüğünü ifade ederek "Korumalar ve diğer danışmanlar babamın odasından sadece birkaç metre uzakta oturuyorlardı, dolayısıyla bir bomba olsaydı tüm binanın patlayacağı açıktı. Odada bomba olduğu yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hamas liderinin kaldığı odanın füzeyle hedef alınmasına dair ise Haniye, şunları kaydetti:

Güdümlü füze, olaydan önceki gece babamın odasında ve başının yakınında bulunan cep telefonunun izlenmesiyle yönlendiriliyordu. Babam resmi bir törene cep telefonuyla katıldı ve bu nedenle bu operasyon çok karmaşık olmadı.

Babamla o gün defalarca telefon görüşmesi yaptık. Şehit olduğu gece saat 22.15'e kadar telefonunu aktif olarak kullandığını düşünüyorum."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Haniye'nin oğulları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Haniye'nin oğulları ile görüştü

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Haniye'nin oğulları ile görüştü

Siyonist sevici Cem Toker, şehit Haniye'ye terörist dedi!
Siyonist sevici Cem Toker, şehit Haniye'ye terörist dedi!

Siyaset

Siyonist sevici Cem Toker, şehit Haniye'ye terörist dedi!

‘Geri zekalı’ tutuklandı! Erdoğan’a, Şehid Haniye’ye ve vatandaşa hakaret etmişti
‘Geri zekalı’ tutuklandı! Erdoğan’a, Şehid Haniye’ye ve vatandaşa hakaret etmişti

Gündem

‘Geri zekalı’ tutuklandı! Erdoğan’a, Şehid Haniye’ye ve vatandaşa hakaret etmişti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23