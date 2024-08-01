Haniye ile birlikte şehit olan kahramanın, kim olduğu ortaya çıktı!

Haniye ile 2019 yılında Gazze'nin dışına çıkıncaya kadar Kassam Tugayları içinde uzun yıllar geçiren Vesim Ebu Şaban, bu sürede Kassam'ın seçkin birliklerine liderlik edip Hamas'ın üst düzey yöneticilerini koruma görevlerini üstlendi.

Wasim Abu Shaaban (Vesim Ebu Şaban), İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen suikast sonucu birlikte ölene kadar 5 yıl boyunca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin koruması olarak yanından ayrılmadan adeta gölgesi gibi ona eşlik etti.

Hamas, Haniye ile birlikte dün Tahran'da suikasta uğrayan "Ebu Enes" lakaplı 36 yaşındaki Ebu Şaban için taziye mesajı yayımladı.

Ebu Şaban, hayatının çoğunu Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nda savaşçı ve komutan olarak geçirirken, Hamas’taki üst düzey isimlerin de korumalığını yaptı.

Vesim Ebu Şaban kimdir?

Ebu Şaban, 1988 yılında Gazze'nin güneybatısındaki Tel Hava Mahallesi'nde doğdu ve İslam Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çevresi tarafından sevilen biri ve dindar bir kişilik olarak tanınan Ebu Şaban, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Ebu Şaban, 2009 yılında İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalaması sonucu öldürülen ilk Hamas hükümetinin İçişleri Bakanı Said Sıyam'ın korumalığını yapmıştı.

Kassam Tugayları'nın seçkin birliklerine liderlik etti

Ebu Şaban, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın seçkinleri arasında yer alıyordu ve Tel el-Hava Kassam Tugayları Birliği'nin komutanlığını yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile 2019 yılında Gazze Şeridi'nin dışına çıkıncaya kadar Kassam Tugayları içinde uzun yıllar geçiren Ebu Şaban, bu sürede Kassam Tugayları'nın seçkin birliklerine de liderlik etti.

Ebu Şaban, İsrail ordusunun 2014 yılında Gazze Şeridi'ne savaş açtığı sırada Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail askeri karargahına da büyük bir eylem gerçekleştirdi.

Tel Aviv suikast konusunda sessizliğini korurken, İran, Haniye suikastı failine "derin pişmanlık duymasını" sağlayacak sert bir cevap verileceğini açıkladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları da Haniye'nin İran'da suikasta uğramasının "savaşı tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" olduğunu belirterek "bedel ödetme" tehdidinde bulunmuştu.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.