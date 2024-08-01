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Medya Haniye eylemlerini gördükçe kuduruyorlar! Can Ataklı Yahudilerin derdine düştü
Medya

Haniye eylemlerini gördükçe kuduruyorlar! Can Ataklı Yahudilerin derdine düştü

Yeniakit Publisher
2024-08-01 14:50:00 - 2024-08-01 14:50:54

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti İslam dünyasında ve Türkiye'de vatandaşları yasa boğarken, Can Ataklı Haniye'nin vefatından sonra İsrail'e gösterilen tepkiden rahatsız oldu.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadetinden sonra Türkiye'de soykırımcı İsrail en yüksek sesle lanetlendi.

Akşam saatlerinde ülke genelinde protestolar yapıldı. Ellerinde Tevhid sancaklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlar Haniye'ye yönelik alçak suikastı lanetledi.

İsrail'e tepki Can Ataklı'yı rahatsız etti!

Mücahid Hamas'ı terör örgütü olmakla itham edenlerden Can Ataklı Youtube canlı yayınında yine milletin değerlerine dil uzattı.

"Dün akşam yatsı namazından sonra ellerine Tevhid bayraklarını alıp Ya Allah Bismillah Allahu Ekber sesleriyle tekbirlerle yürüyüşler yapıldı." diyerek mukaddesat rahatsızlığını bir kez daha ortaya koyan Ataklı, ümmet siyonisti lanetlerken şu hezeyanını öne sürdü:

"Türkiye'de yaşayan Yahudiler korku içinde."
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