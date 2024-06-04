“Hanım ağaya” silahlı saldırı

Muğla Fethiye'de Hanımağa lakaplı organize suç örgütü lideri Güniz Akkuş konakladığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Otelde farklı bir kişinin ismini kullanarak kaldığı öğrenilen Akkuş, hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Çetecilikten yargılanan ve polislik mesleğinden ihraç edilen hanım ağa lakaplı Güniz Akkuş, sosyal medyada paylaştığı videolar ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i tehdit ettiği video ile gündeme gelmişti. Adı pek çok suç olayıyla anılan Akkuş uzunca bir süredir gözlerden uzaktı. Ancak bu sessizlik Akkuş'un silahlı saldırıya uğramasıyla bozuldu.

Gündüz saatlerinde meydana gelen olayda hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, konakladığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan Akkuş için olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güniz Akkuş tedavi altına alındı.

Akkuş'un konakladığı otelin Jandarma bölgesinde olması nedeniyle olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler şimdi silahlı saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlediğini bulmak için araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan Akkuş'un otelde kendi kimliği ile konaklamak yerine farklı bir isimle kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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