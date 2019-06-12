Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal son hali

Bir döneme damga vuran evlilik programlarında adını duyuran ve sonrasında bir benzin istasyonunda pompacı olarak işe başlayan gelin adayı Hanife Gürdal'ın başını açtığı iddia edildi. Peki Hanife Gürdal kimdir? Hanife Gürdal nereli? Hanife Güldal son hali.

İzdivaç programlarından tanıdığımız Hanife Gürdal, programa ilk Esra Erol'da başladı daha sonra Zuhal Topal'ın programına katıldı. Taliplerine ret cevabı vermesiyle ünlendi. Sosyal medya hesaplarından para kazanmasına rağmen, çalışmaktan vazgeçmeyen Hanife Gürdal, İzmir Torbalı'daki bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başlamıştı. Hanife, izdivaç programlarında para karşılığı evlenenlerin olduğunu, gelin adaylarının program yapımcılarından para aldığını, araba karşılığı evlenenler olduğunu da anlatmıştı.