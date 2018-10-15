Hani yargı solaklardan kurtulmuştu?

Din dersinden, okullarda mescid yapılmasına ve başörtüsü serbestisi gibi temel hak olan özgürlüklerden rahatsız olan Halkevleri, yayınladığı skandal bir rapor ile toplumun değerlerine adeta savaş açmıştı. Akit’in bu zihniyete karşı yapmış olduğu bir haber neticesinde açılan davada gazeteyi mahkum eden mahkeme kararını Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu sert bir dille eleştirdi.

"Nasıl bir ülke burası? Nasıl bir yargı bu?"

Karahasanoğlu "Nasıl bir ülke burası? Nasıl bir yargı bu? Sonra da konuşuyoruz: 'Brunson davasında şöyle oldu da.. Böyle oldu..' Boşver kardeşim Brunson davasını. Tayyip Erdoğan’ın eşine laf edenler bu ülkede yargı tarafından bile el üstünde tutuluyorlar. Ne diyorsunuz, neyi savunuyorsunuz, hangi çağı yaşıyorsunuz siz?" diye yazdı.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;

Şubat 2015’te yayınlanmış..

“13. Halkevleri Eğitim Hakkı Raporu” şeklindeki takdim ve..

“Eğitimde Gerici Uygulamalar” başlığı ile..

Dikkat ediniz..

Yıl 2015..

Yani AK Parti iktidarının 13. yılındayız..

Ve 10 yaşındaki çocukların eline verilen AK Parti karşıtı afişlerle yapılan yürüyüşün fotoğrafları eşliğinde bir rapor hazırlanıyor..

O raporla, küçücük çocukları istismar eden Halkevi yöneticilerinden hesap sorulamıyor..

O raporu hazırlayan Halkevleri’ne sadece Akit karşı çıkıyor..

Akit de, 2018 Türkiyesi’nde, AK Parti iktidarı döneminde..

Yargının AK Parti’nin eline geçtiği iddia edilen bir dönemde..

Mahkûm ediliyor..

Tabii ki şunu demiyorum: “Madem iktidarda AK Parti var. Akit tüm davaları kazanmalı.”

Hayır, bu iddiada değilim..

Haksız bir nitelemesi var ise..

Akit de mahkûm edilmeli..

Kimse kendisini yargıdan muaf hissetmemeli..

Ama buyrun..

Böyle bir haberden de, mahkûm olursak..

“Yargıda solakların hakimiyeti sona ermiş” diyebilir miyiz?.

Birlikte karar verelim..

Mahkûmiyet kararı verilen haberde ne demişiz?

“Raporda okulların din öğrenme yeri olmadığı ve okullarda mescitler açılmasının eğitimin bir gereği olmadığı öne sürülüyor. Bunun yanında dinî eğitimin verilmesinden de rahatsızlık duyulduğu ortaya konuluyor.”

Bu gerekçeyi sunduktan sonra, başlığı atmışız:

“Bunlar din düşmanı!”

Şimdi söyler misiniz..

Okulda mescide karşı çıkan..

“Din dersi kaldırılmalı” diyen Halkevleri..

“Okullarda din dersi veriliyor” olmasını “gericilik” olarak niteleyenler..

“Halk istediği için, imam hatip okullarının sayısının artırılması”nı, “karanlık” olarak niteleyenler..

“Din düşmanı” nitelemesinden niye rahatsız oluyor?

Niye mahkemeye koşuyor?

Haydi onlar koştular..

Mahkeme hakimi Medine Topuz hanımefendi niye “Akit hakaret etmiştir” kararını veriyor?

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Hakime hanıma soralım..

“Halkevleri üyeleri ‘Okulda mescit açmak gericiliktir’ diyerek dindar insanlara hakaret ettiğinde onlara ne diyelim? Siz söyleyin, biz onu söyleyelim?”

Veya.. Yine soralım hakime hanıma (...)

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