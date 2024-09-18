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Gündem Hani şeffaf olacaktın! Ali Koç, Başkan Erdoğan'dan ne istedi?
Gündem

Hani şeffaf olacaktın! Ali Koç, Başkan Erdoğan'dan ne istedi?

Yeniakit Publisher
2024-09-18 09:58:00 -
Hani şeffaf olacaktın! Ali Koç, Başkan Erdoğan'dan ne istedi?

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe ve Ali Koç!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Külliye ziyaretini kaleme aldı.

İşte o yazı:

Ali Koç’un, Gezi isyanı sırasında, sahibi olduğu Divan otelini, Gezi isyancılarına açmasını unutmam, unutturmam..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da, hem kendisine yönelik bir darbe süreci olan Gezi isyanını ve destekçilerini, hem de o süreç içinde bu ülkeye milyarlarca dolar kaybettirildiğini unutmayacağını tahmin ediyorum..

Tahmin biraz hafif kaldı..

Biz buna, “adımız gibi eminiz, biliyoruz” diyelim..

Ama gelin görün ki.

Bizim sırtımızda yumurta küfesi yok..

Biz konuşuyoruz. Söylüyoruz.. Hatırlatıyoruz. Lafımızı esirgemiyoruz..

Ama Cumhurbaşkanı’nın sırtında yumurta küfesi var..

Her şeyi söyleyemiyor..

Yeri geliyor, kan kusuyor, “Kızılcık şerbeti içtim” diyor..

Ama buna rağmen..

Köşeye sıkıştığında, Koç ailesinin tamamının hemen sığınağı Cumhurbaşkanlığı oluyor..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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