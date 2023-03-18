Hani sanatçı dediğin tarafsız oluyordu! Candan Erçetin CHP'ye kapak atıyor

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Türkiye 14 Mayıs 2023 günü tarihi bir seçim yaşayacak.

Seçim süreci siyaset arenasında hareketliliğe sebep olurken, seçim yeterliliğine sahip siyasi partiler de, milletvekilliği aday adaylığı başvurularının yoğunluğunu yaşıyor.

Candan Erçetin'den CHP'ye adaylık başvurusu

Cumhuriyet gazetesi, CHP Genel Merkezi’ne milletvekili aday adaylığı için ilk gün 500’e yakın kişinin başvurduğunu, başvuranlar arasında, Candan Erçetin'in de bulunduğunu yazdı.

Haberde, Erçetin'in parti yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiği de belirtildi.

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İstiyorlar ki herkes Erdoğan düşmanı olsun!

Öte yandan Onur Akın'ın da milletvekilliği aday adaylığı için CHP'ye başvuracağı iddia edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce vatansever sanatçılara yönelik, "Yalakadan sanatçı olmaz" sözleri gündeme geldi.

İşlerine geldiği zaman, sanatçılar için, "Sanatçı dediğin tarafsızdır", "Sanatçı dediğin toplumun üzerinde kişilerdir", "Yalakadan sanatçı olmaz" gibi sözler sarf eden sol zihniyetin esas derdinin, milletvekili olmak isteyen solcu sanatçıların başvurularını eleştirmemeleriyle, Erdoğan düşmanlığı olduğu ortaya çıktı.