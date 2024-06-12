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Gündem Hani normalleşme! CHP Genel Merkezi'nde Akit yasağı
Gündem

Hani normalleşme! CHP Genel Merkezi'nde Akit yasağı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 10:16:00 - 2024-06-12 10:30:42
Hani normalleşme! CHP Genel Merkezi'nde Akit yasağı

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Hani normalleşme, CHP Genel Merkezi’nde akit yasağı!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin Akit'e uyguladığı yasakları bugünkü yazısında 'Hani normalleşme?' diyerek gündeme getirdi.

İşte o yazı:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edip, genel başkan Özgür Özel ile görüştü..

Siyasi parti genel başkanlarının birbiri ile görüşmelerinin anormal bir yanı var mı?

Bence yok..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı’nın, anamuhalefet partisini ziyaret etmesinde absürt bir durum var mı?

Yok..

Anormal olan ne?

Cumhurbaşkanı’nın ziyaret ettiği CHP Genel Merkezi’ne, Akit TV muhabirinin/kameramanının alınmaması..

Gocunur muyum?

Hiç de gocunmam..

Israrcı olunmasını ister miyim?

Asla..

İsterlerse alsınlar, isterlerse almasınlar..

Kendi yasakçı kafalarını ispatlamış olurlar..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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