Hani Meclis devre dışı bırakılmıştı! Aytun Çıray, Zillet'in yalanını itiraf etti

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren İYİ Parti'de Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, katıldığı yayında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çıray'ın kullandığı ifadeler; her fırsatta başkanlık sistemini hedef alıp 'tek adam' eleştirisi yapan ve Meclis'in hiçbir yetkisinin kalmadığı yalanını ortaya atan Zillet İttifakı'nın algısını da yerle bir etti.

"Meclis'te çoğunluk sağlanmazsak cumhurbaşkanı rahat çalışamaz istediği kararları alamaz" diyen İP'li Aytun Çıray konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Bizim Millet İttifakı olarak iki tane hedefimiz var. Birinci aşamada 300 milletvekili yüzde yüz aşmalıyız. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan seçilecek. Eğer 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur. Yani parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışması, kararlar çıkarması zordur"

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