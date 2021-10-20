Hani makarnacılardı! Şimdi ne oldu?
Ortada Cumhurbaşkanı adayı bile yokken seçim havasına giren CHP iyice şaşırdı. CHP'nin fakirleri hedef alan seçim afişi büyük bir tepkiyle karşılandı.
Dar gelirli insanları makarnacılar, kömürcüler diye aşağılayan CHP zihniyeti şimdi fakirler üzerinden oya kazanma yoluna gitti.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotosunun yer aldığı CHP'nin reklam afişinde, "Kaybettiğini yerine koyma vakti! Torpilin kaynağı olan mülakatla işe alım kalkacak. Kamuya personel alırken yoksul ailelere öncelik tanınacak." ifadeleri kullanılarak bir skandala imza atıldı. Afişteki oy için fakirlere torpil yapılması vaadi büyük bir tepki çekti.
Sosyal medyada birçok insan hazırlanan afişe ağır eleştiriler getirdi.
İşte o eleştirilerden bazıları: