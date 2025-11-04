Hani eşitlik ve özgürlük vardı! Musk'ın X'i Müslüman Mamdani'ye saldırının üssü

Sözde medeni ve özgürlükçü Amerika, halkın favorisi haline gelen bir Müslüman bir belediye başkanını karalamalarla lince kalkıyor..

Örgütlü Nefret Çalışmaları Merkezi’nin raporuna göre New York kentinin en güçlü belediye bakan adayı Zohran Mamdani hakkında yaklaşık 18 bin benzersiz hesabın terörist etiketlemesi yaptı.

Londra merkezli middleeasteye sitesinin haberine göre; New York Belediye Başkanlığı yarışının favorisi Demokrat Partili Zohran Mamdani ile baş rakibi Andrew Cuomo arasındaki fark son bir ayda daralırken, X’te daha fazla Müslüman karşıtı, Mamdani karşıtı paylaşımlar ortaya çıktı ve yeni rapora göre, Eylül ayından Ekim ayına kadar bu tür içeriklerde yüzde 450’den fazla artış yaşandı.

Örgütlü Nefret Çalışmaları Merkezi (CSOH), Pazartesi günü yayınladığı 20 sayfalık belgede, Mamdani’nin X konusunda etrafında dönen İslamofobik ve yabancı düşmanı söylemin, Haziran ayında Demokrat Parti’deki ön seçim zaferinden Ekim ayı sonuna kadar yaklaşık 1,5 milyar kişiye ulaştığını açıkladı. İçerik, Elon Musk’ın sahibi olduğu X’teki 17.752 farklı hesap tarafından yazılan 35.522 orijinal gönderiden kaynaklandı.

Çalışmada incelenen tüm gönderilerin yüzde 45’i, genellikle platformun ücretli aboneleri olan doğrulanmış mavi rozet kullanıcıları tarafından yazılmış.

TERÖRİST YAKIŞTIRMASI YAPTILAR

CSOH, Mamdani’yi itibarsızlaştırmak için dört İslamofobik temanın kullanıldığını tespit etti.

“Terörist etiketlemesi” tüm orijinal paylaşımların yüzde 72’sini oluşturarak en baskın anlatı oldu ve “Müslüman kimliğini aşırıcılıkla karıştırmaya yönelik ısrarlı çabaları yansıttı.”

Raporda, “Mamdani’yi defalarca terörizm bağlamında ele alan bu paylaşımlar, onun siyasi bir aktör olarak meşruiyetini sorgulatıyor ve dolayısıyla Müslümanların demokratik hayata katılımına şüpheyle yaklaşılmasına yol açıyor” denildi.

VATANDAŞLIĞININ İPTALİ BİLE İSTENDİ

Gönderilerin yüzde 11’i ise Mamdani’nin sınır dışı edilmesini ve vatandaşlığının iptalini talep ediyordu. Kongre üyelerinden en az biri bu mesajı yaymak için X’i kullandı ve hatta Adalet Bakanlığı’nın Mamdani’nin vatandaşlığıyla ilgili bir soruşturma açmasını talep etti.

Gönderilerin yüzde 9’unda Mamdani’nin ülkeye olan sadakati sorgulanıyor, “Amerikan karşıtı” ve “iç düşman” gibi ifadeler kullanılıyor.

NEW YORK İSLAMİ YÖNETİM ALTINA GİRECEK YALANI

Raporda, özellikle “New York düştü” ifadesinin birçok paylaşımda yer aldığı ve “Müslümanların kamusal hayata katılımını ulusal ihanet olarak görenler için bir toplanma çağrısı” olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Son olarak, paylaşımların yüzde 8’i “Şeriat” ve “Müslümanların iktidarı ele geçirmesi” komplolarını sürdürüyordu.

Son kategoride 2.100’den biraz fazla özgün yazar olmasına rağmen, 155 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış olması ölçeği ve potansiyel etkisini gözler önüne seriyor.

Raporda, New York’un “İslami yönetim” altına gireceği fikrinin “korku temelli bir siyasi silah” işlevi gördüğü belirtiliyor. “Mamdani’nin adaylığının, Avrupa ve Birleşik Krallık’taki aşırı sağcı hareketleri yansıtarak, Amerikan veya Batı kültürel hakimiyetinin kaybını simgelediği öne sürülüyor.”

X NEFRETİ ÖNLEMELİ ÖNERİSİ

CSOH, özellikle “ABD’de açıkça Müslüman karşıtı duyguların artması” nedeniyle “çevrimiçi nefret ve insanlıktan çıkarmanın” çevrimdışı şiddete dönüşebileceği konusunda uyarıyor. Örgüt, Minnesota Demokrat eyalet temsilcisi Melissa Hortman ve sağcı siyasi aktivist Charlie Kirk’ün vurulması gibi son dönemdeki siyasi şiddet eylemlerine dikkat çekiyor.

Raporda, X’e yönelik öneriler listesinde platformun “Nefret Dolu Davranış” politikasındaki kuralların uygulanması gerektiği belirtiliyor:

CSOH, X’in doğrulanmış kullanıcılar için daha güçlü moderasyon ve şeffaflık mekanizmaları uygulaması ve nefret içerikli içerik paylaşanların premium ayrıcalıklarını kaldırması gerektiğini söylüyor.

FACEBOOK’TA DA AYNI İKİ YÜZÜLÜK

İsrail’in Gazze soykırımında Siyonizm karyıtı paylaşımlara sınırlama getiren ve onları kaldıran X platformu gibi Facebook da da aynı rezalet yaşandı. İsrail’in vahşetini anlatan paylaşımları kaldıran Facebook, Mamdani’yi karalayan ırkçı ve ahlaksız mesajlara sınırlama getirmedi.