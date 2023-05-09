Hani Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğuydu! Bebecan ve Bay Kemal'den üst düzey yüzsüzlük

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılan seçimler için artık saatleri saymaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak isteyen muhalefet; yalan ve algı operasyonlarına sığınarak korsan mitinglerle toplumun sinir uçlarına dokunmaya çalışıyor.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu; Erdoğan'ın İstanbul'daki dünyayı sallayan 1 milyon 700 bin vatandaşın katıldığı seçimi gölgede bırakmak için kırk takla atan muhalefetin yüzsüzlüğüne dikkat çekti.

Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında konuşan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir araya getirilen fotoğraflarını masaya yatırdı ve şunları söyledi:

"Bakıyorum ben yola çıktığımda Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan'ın yan yana resimleri. CHP'liler hazırlamış. Deva birlikteliği falan diyorlar. Siz değil misiniz? Ali Babacan, AK Parti'nin içinde olduğu dönemde 'Türk Telekom Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu' diyen.

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Siz hangi yüzle 'Deva birlikteliği' diye afiş hazırlıyorsunuz? Hani yüzle bu milletin önüne çıkarıyorsunuz. Siz bu milleti aptal mı zannediyorsunuz?"