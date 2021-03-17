Hani ‘cumhurbaşkanı intikamcıdır’ diyordunuz ne oldu? Erdoğan’ın kendisine çelme takmaya çalışan Koç’a yönelik tavrına bakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley ile görüştü. Görüşmede, Türkiye’ye 2 milyar Euro değerinde yatırım yapılacağı açıklandı. Külliyede düzenlenen, “Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı”nda konuşan Ali Koç, 2 milyar Euro’luk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Koç’un bu yatırımı da konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “İntikamcı” şeklindeki suçlamaları hatırlatan Karahasanoğlu, Koç’un Gezi Parkı eylemleri sırasında hükümeti devirmek isteyenlere destek verdiğini ama Erdoğan’ın kendisinden intikam almak yerine Külliye’de ağırladığını ve ülkesi için icraatta bulunan herkese destek olduğunu söyledi.

Koç’un Akit’e davalar açtığını ama Erdoğan’ın “taş üstüne taş koyan” herkesle iş yaptığını vurguladı.

“Tayyip Erdoğan yıllardır suçlanıyor. 18-19 yıldır hep şu söyleniyor; Tayyip Erdoğan intikamcıdır. Tayyip Erdoğan birisini mimlediği zaman, allem eder kallem eder, onu devre dışı bırakır’” diyen Karahasanoğlu, “Şimdi ben Ali Koç’un Divan Oteli’nde Gezi Parkı olayları sırasında gördüğü işlevi hatırlatmak istiyorum ki bizim aleyhimize açtıkları davaların da yüzde 90’ı zaten o Gezi olayları sırasın Koç’un Divan Oteli’nin gördüğü işlevi eleştiren haberlerimizdi. O haberlerimiz sebebiyle bize dava açmıştı. Şimdi Koç güzel bir şey yaptığı zaman destekleyelim ama yanlış yaptıkları noktalarda da eleştirilerimizi yapmak zorundayız. Özellikle Tayyip Erdoğan’a yapılan haksız suçlamaları da bir şekilde masaya yatırmamız lazım.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, “Erdoğan Gezi olayları nedeniyle Osman Kavala’dan intikam almak için yıllar sonra cezaevine tıktı. Yani Tayyip Erdoğan cezaevine koydurmuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Osman Kavala’dan intikam alıyor, diyorlar. O zaman ben de soruyorum, Arşiv haberlerimizi inceledik. Gezi olayları sırasında Osman Kavala’nın iki yerde ismi geçiyorsa Koç’un Gezi’ye verdiği desteği 30, 40 yerde dillendirmişiz ve eleştirmişiz. E şimdi eğer intikam alan birisiyse Tayyip Erdoğan, bizim davrandığımız gibi ülkede taş üstüne taş koyanlara destek veriyorum diyen birisi mi yoksa sen bana gezi döneminde çelme takmaya çalıştın ben de sana sonraki dönemde çelme takarım, diyen birisi mi? Bir test edelim.” diye konuştu.

Karahasanoğlu, Gezi eylemleri sırasında Twitter’da paylaşılan Divan Oteli mesajlarını gösterdikten sonra, otele Gezi eylemlerindeki hareketi nedeniyle ödül verildiğini de hatırlattı.

Ardından Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Ali Koç’un tavrı bu. Tayyip Erdoğan’ın tavrı… Ali Koç’u Külliye’de ağırlıyor. Siz bu ülkede taş üstüne taş koyuyorsanız, ben de sizi Külliye’de ağırlarım, diyor. Ve o Külliye’de açılış programı düzenleniyor. Ali Koç da orada konuşma yapıyor. Dolayısıyla burada acaba Tayyip Erdoğan intikamcı birisi midir, her şeyi not eder ve yeri geldiği zaman ilgililerden hesabını sorar, diyenler doğru mu söylüyorlar, yanlış mı söylüyorlar?”