Hani 'bir anlık' olmuştu! Muharrem Sarıkaya'nın skandal tokat görüntülerinin devamı ortaya çıktı!
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ve "Bir anda oldu" dediği skandal görüntülerin devamı ortaya çıktı. Görüntülerde, Muharrem Sarıkaya'nın muhabire yönelik tepkilerinin "bir anlık" olmadığı görüldü.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, yayın sırasında ses kontrolü yapan kişiye tokat attığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sarıkaya, tokat attığı İHA Muhabiri Ahmet Demir olayının görüntülerinin çıkmasının ardından özür dilemek zorunda kaldı ve bir anda kontrolü kaybettiğini iddia etti.
Görüntülerin devamında "bir anlık" olmadığı görüldü
Ancak görüntülerin devamı ortaya çıktı. Görüntülerde, İHA muhabirine takındığı tavırların hiç de bir anlık olmadığını gözler önüne serdi.