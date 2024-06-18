Hani bin Ali Mukbel, aday gösterildi: Arap basını seçim için adını dünyaya duyurdu... Araplar açıklama yaptı!

Kral Suud Üniversitesi’nde 17 yılı aşkın bir süredir çeşitli alanlarda görev yapmış Mukbel, 6 aylık bir süre için liderlik gelişimi de dahil olmak üzere çeşitli yönetici eğitim programlarını tamamladıktan sonra Harvard İşletme Okulu’ndan mezun oldu.

2014-2017 yılları arasında Kral Selman Gençlik Merkezi İcra Direktörlüğü görevini yürütmüş Mukbel, Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a ait MiSK Vakfı Genel Sekreteri’nin danışmanlık görevini de yürüttü. Hani bin Ali Mukbel aynı zamanda Misk Sanat Enstitüsü Yönetim Kurulu, Misk Girişim Merkezi Yönetim Kurulu, Manga Şirketi Yönetim Kurulu ve Misk Medya Merkezi Yönetim Kurulu’nda yer aldı.