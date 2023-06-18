Kim evladının böyle olmasını ister?
İstanbul'da LGBT'li sapkınların trans yürüyüşü adını verdikleri etkinlik olaylı geçti.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün "LGBT yürüyüşlerine kesinlikle izin verilmeyecek" açıklamasına karşın yürüyüşte direten gruplar, taşkınlık çıkarttı.
PKK terör örgütü lehine slogan atan bir eşcinsel sapkın da polis tarafından gözaltına alındı.
Sapkın LGBT'linin kameralara yansıyan görüntüsü akıllara şu soruyu getirdi: Hanginiz evladınızın böyle görünmesini istersiniz?
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Öğrencilerle LGBT paçavrası önünde fotoğraf çektiren öğretmen için harekete geçildi!