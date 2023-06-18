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Gündem Kim evladının böyle olmasını ister?
Gündem

Kim evladının böyle olmasını ister?

Yeniakit Publisher
2023-06-18 23:38:00 - 2023-06-18 23:57:00

İstanbul'da LGBT'li sapkınların trans yürüyüşü adını verdikleri etkinlik olaylı geçti.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün "LGBT yürüyüşlerine kesinlikle izin verilmeyecek" açıklamasına karşın yürüyüşte direten gruplar, taşkınlık çıkarttı.

PKK terör örgütü lehine slogan atan bir eşcinsel sapkın da polis tarafından gözaltına alındı.

Sapkın LGBT'linin kameralara yansıyan görüntüsü akıllara şu soruyu getirdi: Hanginiz evladınızın böyle görünmesini istersiniz?

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