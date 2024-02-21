Hangi yüzle gideceksin? İşte Özgür Özel'in bozuk Filistin sicili

RECEP YEŞİL

İttifak için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP/DEM Parti'nin peşinde dolanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"15 Nisan'da Filistin'e gideceğiz"

15 Nisan'da Filistin'e gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı.

"15 Nisan taslak tarihimiz, Mahmud Abbas ile görüşeceğiz. Filistin'deki yakınlarını kaybetmiş olan, Ramallah'ta bulunan, tedavi gören birkaç yaralının ailesiyle görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız."

Bozuk Filistin sicili

"Hangi yüzle gideceksin?" yorumlarına neden olan Özel'in bozuk Filistin sicili dikkat çekiyor.

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Hamas'ı "terör örgütü" ilan etti

CHP Genel Başkanı, terör devleti İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinli mücahitlerden oluşan Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değildir" sözünü eleştiren Özel, açıklamaları reddettiklerini söyleyerek şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz ve Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz.

Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır.

Hamas'ın bir terör örgütü olması ve İsrailli sivilleri hedef almış olması, ardından İsrail'in başlattığı devlet terörüne asla mazeret olamaz. İsrail'in devlet terörünü de Hamas terörünü de dünyanın neresinde olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun tüm terör eylemlerini ve sivillerin canına kasteden her türlü eylemleri, eylemi kınıyoruz."

Soykırımcı İsrail'e tepki gösteren vatandaşa atılan alçak yumruğu sahiplendi

1 Ocak 2024 günü İstanbul'da düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir'e Ege Akersoy isimli provokatör yumruk atarak saldırmıştı.

Soykırımcı İsrail'e tepki gösteren vatandaşa atılan alçak yumruğu sahiplenen Özgür Özel, provokatör Ege Akersoy'un babasıyla görüşmüştü.

Özel, Akersoy'a hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin Ege’yi cezaevinde ziyaret edeceğini ifade etmişti.