Hangi yollarda bakım var? İşte yurt genelinde yol durumu!
Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 1 Şubat 2026 günü hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…
Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 1 Şubat 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.
İşte yurt genelinde yol durumu:
İzmir Aydın Otoyolunun Torbalı Bağlantı Yolu DDY köprüsü izmir istikameti 2-3. km. leri arasında çelik derzlerin yenileme çalışmaları nedeniyle 31-01-2026-13.02-2026 tarihleri arasında sol şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten verilecektir.(Çalışmalar 7/24 gün/saat esasına göre yürütülecektir.)
Kumluca-Kemer-Antalya Yolunun 15-16 km'leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle; trafik, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Samsun-Ankara yolunun 22-25 km'leri arasında (Havza tüneli) bakım çalışmaları nedeni ile ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12.km.leri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Hadim-Alanya yolunun 5. - 22 km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Balıkesir-Akhisar Devlet yolunun 0 -1.km arasında Pamukçu Kavşağı menfez çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan sağlanmaktadır.
Silifke-Mersin yolunun 49-50.km.leri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.