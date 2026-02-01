Hangi yollarda bakım var? İşte yurt genelinde yol durumu!

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 1 Şubat 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

İzmir Aydın Otoyolunun Torbalı Bağlantı Yolu DDY köprüsü izmir istikameti 2-3. km. leri arasında çelik derzlerin yenileme çalışmaları nedeniyle 31-01-2026-13.02-2026 tarihleri arasında sol şerit trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları esnasında sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik tek şeritten verilecektir.(Çalışmalar 7/24 gün/saat esasına göre yürütülecektir.)

Kumluca-Kemer-Antalya Yolunun 15-16 km'leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle; trafik, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Samsun-Ankara yolunun 22-25 km'leri arasında (Havza tüneli) bakım çalışmaları nedeni ile ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Tirebolu-Doğankent yolunun 9-12.km.leri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Hadim-Alanya yolunun 5. - 22 km.leri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Balıkesir-Akhisar Devlet yolunun 0 -1.km arasında Pamukçu Kavşağı menfez çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan sağlanmaktadır.

Silifke-Mersin yolunun 49-50.km.leri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.