Hangi yıl idi ve desteğe mi geldin, destek almaya mı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 2004 senesinde Akit'e yaptığı ziyareti siyasi malzemeye dönüştürmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaretinin iç yüzünü anlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki kanatimi peşinen söyleyeyim..

Yakın çevrem bilir..

Refahyol dönemindeki duruşu sebebi ile takdir ederdim..

Öyle yıllar önce değil..

28 Şubat davasına gidip, “darbe mi değil mi, mahkemenin takdirine bırakıyorum” dediğinde dahi..

Hüsn-ü zan besleyerek, “Karşısında çakallar sürüsü var. Kendisini niye kaptırsın. ‘Gelirsek oraya, yağlı kazığa oturturuz’ tehdidine muhatap olmak kolay mı?” düşüncesi ile yakın tarihde bazı videoları servise konulup, bakan olduğu 28 Şubat döneminde sarıklıları toplatacağı, başörtü yasağını da içerecek anlama gelecek şekilde kıyafet yasasının uygulanacağı, “göreceksiniz uygulanacak” şeklindeki sözlerini, “O darbe döneminin mecburiyeti” olarak yorumlamışımdır..

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