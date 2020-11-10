Hangi yıl emekli olmak avantajlı?

Soru: Ben bir kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorum. Emeklilik için prim günümü 10 yıl önce doldurdum. Yaşımı ise Aralık ayında tamamlayacağım. Yüksek maaş için Aralık ayında mı emekli olayım yoksa Ocak ayını mı bekleyeyim? Musa H. ¥

Cevap: Sizin gibi Kamuda çalışan işçiler, çalışmaları karşılığında ücretlerini her ayın 15’inde alırlar. Bu nedenle emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2021 tarihinden önce verirlerse 2020 yılı emeklisi olur ve buna bağlı olarak 2020 yılının Ocak ve Temmuz emekli maaş zammından yararlanırlar. 2021 yılı Ocak ayında da bu maaş 2021 yılı Ocak emekli zam oranı kadar artırılır. Kamu kurumunda çalışan işçiler emeklilik dilekçesini 15 Ocak 2021 tarihi ve sonrasında verirlerse 2021 yılı emeklisi olur, 2020 yılının Ocak ve Temmuz emekli zammından yararlanmazlar. Bunun yerine emekli maaş hesabında 2020 yılının TÜFE oranı yani tüketici enflasyonunun tamamı ile 2020 yılı büyüme hızının yüzde 30’u kadar güncelleme yapılır. Bu veriler doğrultusunda güncellenen ortalama aylık prim matrahı belirlendikten sonra maaş hesaplanır ve bu maaş 2021 yılı Ocak emekli zam oranı kadar artırılır. TÜİK tarafından açıklanan en son önceki 10 aya ilişkin enflasyon oranı yüzde 10,64 oranında. 2020 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon oranları dikkate alındığında bu oran yaklaşık olarak yüzde 13-14 seviyelerinde olacak gibi. Eğer yıllık enflasyon yüzde 13,10 çıkarsa 2020 yılında emekli olmakla 2021 yılında emekli olmak arasında fark olmayacak. Ancak yıllık enflasyon yüzde 13.10 oranından daha yüksek çıkarsa 15 Ocak 2021 tarihinden sonra emeklilik talebinde bulunan diğer bir ifadeye 2021 yılında emekli olan daha yüksek emekli maaşı alacak. Size tavsiyem 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak enflasyon oranına bakmanız. Enflasyon Yüzde 13,10 ve üzeri çıkarsa 15 Ocaktan sonra düşük çıkarsa 15 Ocaktan önce emekli olmak menfaatinize olur.