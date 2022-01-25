İstanbul’da etkili kar yağışı eğitime de ara verilmesine sebep oldu. İstanbul’da üniversiteler 31 Aralık Pazartesi gününe kadar kapalı olacak. Bu hafta sınavları olanlar ise sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Hangi üniversitelerde sınavlar ertelendi?

İstanbul Valiliği, zorlu hava koşulları sebebiyle bir dizi karar aldı. Bu doğrultuda üniversitelerle ilgili karar da alındı. Valilikten yapılan açıklamada üniversitelerde eğitime bir süre daha ara verileceği belirtildi. Söz konusu açıklamada, “İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

Üniversitelerde eğitime ara vermesiyle sınavlarda ertelendi.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Valilik ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde 26-28 Ocak (Çarşamba, Perşembe, Cuma) 2022 tarihleri kar yağışı ve ulaşım sorunları bakımından “riskli” olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle sözü edilen üç gün içerisinde yapılması planlanan sınavlar ertelenmiştir. 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında iptal edilen tüm sınavlar; 31 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihlerinde daha önce ilan edilen gün ve saatlerde yapılabilecektir" denildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, "Valilik ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde 26-28 Ocak (Çarşamba, Perşembe, Cuma) 2022 tarihleri kar yağışı ve ulaşım sorunları bakımından riskli olarak değerlendirilmektedir. Bu gerekçe ile sözü edilen üç gün içerisinde yapılması planlanan sınavlar ertelenmiştir. 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında iptal edilen tüm sınavlar, 31 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihlerinde daha önce ilan edilen gün ve saatlerde yapılabilecektir” denildi.

Boğaziçi Üniversitesi, "Valilik ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiler çerçevesinde 26-28 Ocak (Çarşamba, Perşembe, Cuma) 2022 tarihlerinde hava ve ulaşım koşullarındaki riskli durumun devam edeceği tespit edilmiştir. Bu gerekçe ile yüz yüze yapılacak mazeret sınavları 31 Ocak-1 Şubat 2022 tarihlerine ertelenmiştir. Çevrim içi sınavlar için erteleme söz konusu değildir. 27 Ocak 2022, Perşembe günü yüz yüze yapılması planlanan İngilizce Yeterlilik Sınavı 31 Ocak 2022, Pazartesi gününe ertelenmiştir. Ertelemeler nedeniyle öğretim elemanlarının harf notu girme tarihi 3 Şubat 2022, Perşembe günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır" denildi.

Marmara Üniversitesi, "Valilik ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan yeni bilgiler çerçevesinde 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planan sınavlar ertelenmiştir. Sınavlar 31 Ocak - 13 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Yeni sınav programı BYS üzerinden ilan edilecektir" denildi.