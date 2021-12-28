Koronavirüs vakaları sebebiyle bazı üniversitelerde devam zorunluluğu kaldırılıp uzaktan eğitim başladı. Peki, hangi üniversitelerde uzaktan eğitim başladı?

Hangi üniversiteler uzaktan eğitime geçti?

Pek çok üniversite devam zorunluluğunu kaldırdı ve uzaktan eğitime geçti. Koç ve Boğaziçi Üniversiteleri'nin ardından İTÜ'de de yüz yüze eğitim zorunluluğu kaldırıldı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Son bir haftalık dönemde yerleşkelerimizdeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerimizde Covid pozitif vaka sayılarının hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, hastalığın yayılımını yavaşlatmak için tedbirler almaya ihtiyaç duyduk.2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verilmiştir. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.