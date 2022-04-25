Futbol liglerinde 2021-2022 sezonu kısa bir süre sonra tamamlanacak. Futbolseverler ise hangi takımların ligden düşeceğini, gelecek sezon ligde kaç takımın mücadele edeceğini araştırıyor. Peki, Süper Lig’e hangi takımlar çıktı?

Hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi? Süper Lig'den düşen takımlar hangileri?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 sezonunda Süper Lig’den hiçbir ekip düşürülmedi. Bu sebeple 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de 20 takım yer alıyor. Geçmiş yıllarda lig 18 takım yer alıyordu. Yine 18 takımlı sisteme geçilmesi için bu yıl ve gelecek sezon ligden 4’er takım düşüp 3 takım yükselecek. Böylece 2023-2024 sezonunda ligde 18 takım yer almış olacak.

2021-2022 sezonunda Süper Lig’e şimdiye kadar iki ekip veda etti. Yeni Malatyaspor ve Göztepe’nin ardından hangi takımların lige veda edeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Ligin 11. sırasında 47 puanlı Galatasaray yer alıyor. Galatasaray'dan sonrası ise adeta ateş hattı konumunda.

12.Kasımpaşa'nın 44 puanı var

13.Kayserispor'un 43 puanı var

14.Sivasspor'un 42 puanı var

15.Gaziantep FK'nın 42 puanı var

16.GZT Giresunspor'un 40 puanı var

17.Altay'ın 30 puanı var

18.Çaykur Rizespor'un 30 puanı var

Ligden düşmesi kesinleşen Göztepe'nin 28 ve Yeni Malatyaspor'un 20 puanı bulunuyor.

Spor Toto 1.Lig'de ise 19 takım yer alıyor.Ligde 34.hafta maçları 25 Nisan Pazartesi akşamı tamamlanacak. Sezonu ilk iki sırada bitiren takım isimleri Süper Lig'e yazdıracak. 3.,4.,5. ve 6.takımlar arasında ise play-off turu oynanacak. Play-offların ardından bir takım daha Süper Lig'e yükselecek.

1.Lig'in zirvesinde 66 puanlı Ankaragücü bulunuyor. Ankaragücü'nü 63 puanlı Ümreniyespor takip ediyor.

1.Ankaragücü 66

2.Ümreniyespor 63

3.Bandırmaspor 55

4.İstanbulspor 54

5.BB Erzurumspor 54

6.Eyüpspor 51

1.Lig'de normal sezon 38.hafta maçlarıyla tamamlanacak. Henüz Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen bir ekip bulunmuyor.