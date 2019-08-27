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Hangi su daha sağlıklı?

Hangi suyu içmeliyiz? Çeşmeden içtiğimiz sular ne kadar güvenli? Damacanalar ne kadar sağlıklı? Arıtma sularını doğru tüketiyor muyuz? Hangi suyu nasıl tüketmeliyiz?

27 Ağustos 2019 Salı 07:28
Hangi su daha sağlıklı?

Su tüketimi toplumun her kesiminde farklılık gösteriyor. Son 10 yıldır musluklardan akan suyu içen çok nadir kişiler kaldı. Arıtma sistemleri profesyonelleşti ve mutfağımızın bir kenarında çeşmesiyle bize hizmet ediyor. Keza damacanalarda aynı şekilde...

Çeşmelerimizden akan sulara güvenmiyor ve damacana su alma ihtiyacı duyuyoruz. Peki damacana sular ne kadar sağlıklı? 

Paketlenmiş olan sulara çok dikkat etmemiz gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Sonuç olarak alınan suyun kullanıldığı ürün bir plastiktir. Aldığınız takdirde, cam bir damacanaya aktarıp, plastik olanı da güneşten uzakta tutmalısınız. 1 hafta içerisinde suyun tüketilmesi gerekir.

Özellikle tek kullanımlık pet şişelerdeki risk daha büyük. Kullanımdan sonra mutlaka atılmalı ve ısıya maruz bırakılmamalıdır. Aksi takdirde içinde bulundurduğu suya kendi maddelerini bırakabilir.

Çeşmelerden akan suyun kokma sebebi, klor tadının fazla olmasından kaynaklıdır. Çeşmeden içilecek olan suyun da, dinlendirilerek içilmesi gerekir. 

Arıtmadan içilen sularında mutlaka devamlı kontrollerinin yapılması gerekir. Çünkü değiştirilmeyen filtreler yosun bağlayabilir ve sağlığınızı tehdit edebilir. Yani doğru tüketmediğiniz takdirde zararlı bir su içmiş olacaksınız.

Suları kaynatarak içmek de pek faydalı değildir. İçerisindeki vitaminlerin ölmesi sonucunda sudan geriye elimizde pek bir şey kalmamış olur. 

Özellikle günlük su tüketiminizin içerisine maden sularını eklemeye çalışın. Çünkü bu sular oldukça doğal ve vitamin bakımından zengindir. Fakat meyveli maden suları için aynı durum geçerli değildir. İçeriğindeki şeker ve diğer tatlandırıcılar sayesinde fazlasıyla zararlıdır.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 07:28
  1. su
  2. arıtma
  3. damacana
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