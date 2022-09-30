Hangi senaryo doğru? PKK saldırısının amacı ne?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Mersin'deki polisevine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırı ve muhalefet partilerinin tutumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Mersin’de polis evine saldırı ile birlikte, tekrar tartışmalar PKK ekseninde yoğunlaştı..

Kimisi, “2015 Haziran ayı sonraki sürece döndük” diyorlar..

Neydi o süreç?

AK Parti Haziran 2015 milletvekili seçiminde, tarihinde ilk defa tek başına iktidar olamamıştı..

Güya, bunun hıncı ile, tekrar terörü azdırmış ve sonrasında Kasım 2015 seçimlerinde tekrar tek başına iktidar olmasını bilmişti..

Şimdi Mersin’deki Polisevine PKK’lı iki teröristin saldırısının da aynı senaryonun tekrarı olduğu iddia ediliyor.

2015’deki iddia ettikleri senaryo doğru değildi ki, şimdi 2022’deki de doğru olsun..

2015’te varsayalım, Şanlıurfa’da iki polisin şehid edilmesi, PKK’nın işi değildi..

Affedersiniz ama, ahlaksızlara sormamız lazım..

Sonrasındaki saldırılar ne idi?

Onlar da mı, PKK’nın işi değildi?

İki polisin şehid edilmesi, PKK’nın saldırısı değil ise..

Zaten 3 yıldır büyük oranda silahlı saldırı düzenlemeyen ve çözüm sürecinde suskun kalan örgüt, HDP’nin 2015 haziran ayında barajı geçmesinden cesaretle, tekrar silaha sarılmadı ise..

2 polisin şehadetinden sonraki yollara döşenen bombalar, patlatılan bombalar, kimin işi idi?

PKK o tarihte çıkıp, “Biz iki polisi şehid etmedik. Bundan sonraki süreçte de, kimseye saldırı niyetimiz yok. Yapanlar, bizimle ilgisi yoktur” deseydi..

Birileri onların adına, bombalar atıp, PKK’nın üstüne yıkmaya devam edebilir miydi?

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